Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
10:29
Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın Cannes pozları olay!
'Ego', 'Çarpışma', 'Kurt Seyit & Shura' gibi dizilerde boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini ifşa etmişti. Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın nikah kareleri de olay olmuştu. Son olarak taze evli çift Cannes Film Festivali'ne gitti. Kırmızı halıda süzülen yeni gelin Melisa Aslı Pamuk ile eşinin fotoğrafları sosyal medyayı salladı.