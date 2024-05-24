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Haberler Galeri Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın Cannes pozları olay!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:29

Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın Cannes pozları olay!

'Ego', 'Çarpışma', 'Kurt Seyit & Shura' gibi dizilerde boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini ifşa etmişti. Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın nikah kareleri de olay olmuştu. Son olarak taze evli çift Cannes Film Festivali'ne gitti. Kırmızı halıda süzülen yeni gelin Melisa Aslı Pamuk ile eşinin fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı’nın Cannes pozları olay!

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk'un, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı’nın Cannes pozları olay!

Ünlü oyuncu ve yıldız futbolcunun sessiz sedasız evlendiği ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

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Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı’nın Cannes pozları olay!

Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirmişti.

Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı’nın Cannes pozları olay!

İkilinin sürpriz evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu, 'evlilik' haberlerinin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından ilk nikah fotoğraflarını yayınlamıştı.

Yeni gelin kırmızı halıda süzüldü! Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı’nın Cannes pozları olay!

Son olarak taze evli çift Cannes Film Festivali'ne gitti.

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