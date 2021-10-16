Yeni pozları olay olan Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şoke etti! Aras Bulut İynemli oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy göstermiş olan Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.