Giriş Tarihi: 16.10.2021 14:12Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 14:26
Yeni pozları olay olan Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şoke etti! Aras Bulut İynemli oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı!
Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy göstermiş olan Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, son olarak verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği bıraktı ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği...