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Haberler Galeri Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 15:04

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!

Bülent Serttaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Bülent Serttaş, fazla kilolarından nasıl kurtuldu? Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlenmişti. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi. Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topla. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!

Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!

Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi.

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Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topladı.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!

Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!

İşte Bülent Serttaş ve zayıflayarak bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimlerin değişimleri...

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