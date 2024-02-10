Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi! Görenler şaştı kaldı!

Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.