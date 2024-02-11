Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusu çıktı!

Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı.