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Haberler Galeri Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman'a yıllar acımadı! Cesur sahnelerin kadınıydı...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:27

Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman'a yıllar acımadı! Cesur sahnelerin kadınıydı...

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu. 61 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. 61 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı! Cesur sahnelerin kadınıydı...

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı! Cesur sahnelerin kadınıydı...

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

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Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı! Cesur sahnelerin kadınıydı...

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı! Cesur sahnelerin kadınıydı...

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımadı! Cesur sahnelerin kadınıydı...

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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