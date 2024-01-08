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Haberler Galeri Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman'ı siz bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:06

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman'ı siz bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı... İşte bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı siz bir de şimdi görün!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı siz bir de şimdi görün!

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu.

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Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı siz bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı siz bir de şimdi görün!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı siz bir de şimdi görün!

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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