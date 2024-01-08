Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:06
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman'ı siz bir de şimdi görün!
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı... İşte bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman'ın son hali...