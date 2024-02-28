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Haberler Galeri Yeşilçam'ın deli dolu kadınıydı! Mürüvvet Sim'in müzisyen oğlu bakın kim çıktı?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:53

Yeşilçam'ın deli dolu kadınıydı! Mürüvvet Sim'in müzisyen oğlu bakın kim çıktı?

''Göster ama elletme'' repliğiyle gülümseten, yeri geldiğinde çirkefleşip, yeri geldiğinde tam bir hanımefendi olan Yeşilçamın yıldız oyuncusu Mürüvvet Sim...Birer motto haline gelmiş cümleleri ve mimikleriyle hayatımıza dokudu. Mürüvvet Sim rol aldığı Bitirimler Sosyetede, Avanak, Cevriyem, Bizim Kız, Gol Kralı, Yaz Bekarı, Neşeli Günler, Evcilik Oyunu, Yumurcak Veda, Sev Kardeşim gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı. 1983 yılında aramızdan ayrılan Yeşilçam emektarının iki evliliğinden iki oğlu bulunuyor. İşte Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Mürüvvet Sim'in kendisinden ünlü müzisyen oğlu...

Yeşilçam’ın deli dolu kadınıydı! Mürüvvet Sim’in müzisyen oğlu bakın kim çıktı?

Usta oyuncu Mürüvvet Sim, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın deli dolu kadınıydı! Mürüvvet Sim’in müzisyen oğlu bakın kim çıktı?

Adeta her role bürünen Mürüvvet Sim Bitirimler Sosyetede, Avanak, Cevriyem, Bizim Kız, Gol Kralı, Yaz Bekarı, Neşeli Günler, Evcilik Oyunu, Yumurcak Veda, Sev Kardeşim gibi filmlerde oynamıştı.

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Yeşilçam’ın deli dolu kadınıydı! Mürüvvet Sim’in müzisyen oğlu bakın kim çıktı?

Yeri geldiğinde çirkefleşip, yeri geldiğinde de tam bir hanımefendi olan Yeşilçamın yıldız oyuncusu Mürüvvet Sim, birer motto haline gelmiş cümleleriyle de hayatımıza dokunmayı bilmişti.

Yeşilçam’ın deli dolu kadınıydı! Mürüvvet Sim’in müzisyen oğlu bakın kim çıktı?

Türk Sineması'nda büyük emeği olan Mürüvvet Sim, "Göster ama elletme" repliğiyle de hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam’ın deli dolu kadınıydı! Mürüvvet Sim’in müzisyen oğlu bakın kim çıktı?

1983 yılında yaşamını yitiren usta isim, iki evlilik yapmıştı.

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