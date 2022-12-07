Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:44

Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer ünlü müzisyenmiş!

''Göster ama elletme'' repliğiyle gülümseten, yeri geldiğinde çirkefleşip, yeri geldiğinde tam bir hanımefendi olan Yeşilçamın yıldız oyuncusu Mürüvvet Sim...Birer motto haline gelmiş cümleleri ve mimikleriyle hayatımıza dokudu. Mürüvvet Sim rol aldığı Bitirimler Sosyetede, Avanak, Cevriyem, Bizim Kız, Gol Kralı, Yaz Bekarı, Neşeli Günler, Evcilik Oyunu, Yumurcak Veda, Sev Kardeşim gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı. 1983 yılında aramızdan ayrılan Yeşilçam emektarının iki evliliğinden iki oğlu bulunuyor. İşte Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Mürüvvet Sim'in kendisinden ünlü müzisyen oğlu...