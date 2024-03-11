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Haberler Galeri Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 22:44

Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün korkutan haber geldi. Ancak Öztan'ın oğlundan iddialara cevap gecikmedi. İşte Bahar Öztan'ın son sağlık durumu!

Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!

Yeşilçam'ın adından söz ettiren 'Gamzeli Güzel' olarak anılan ünlü oyuncu Bahar Öztan, yaşadığı tüm zorluklara karşı hayata sımsıkı tutunmayı başardı.

Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!

Daha önce 3 defa kanseri yenen Bahar Öztan şimdilerde bu savaşı 4. kez yine tüm inancıyla vermeye devam ediyordu.

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Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!

ÜNLÜ OYUNCUDAN KORKUTAN HABER!

Bir süredir kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncudan bugün korkutan haber geldi.

Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!

YOĞUN BAKIMA ALINDI!

Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.

OĞLUNDAN RESMİ AÇIKLAMA: ANNEM İYİ ÇOK ŞÜKÜR!

Ünlü oyuncunun oğlu Yiğit ise annesinin entübe edildiği haberlerine cevap verdi. Snobmagazin'e konuşan ünlü oyuncunun oğlu, "İletişim yanlışlığı olmuş. Annem çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!

"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR"

Bahar Öztan daha önce sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

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