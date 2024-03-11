Giriş Tarihi: 11.03.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
22:44
Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan hayranlarını korkutan haber!
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün korkutan haber geldi. Ancak Öztan'ın oğlundan iddialara cevap gecikmedi. İşte Bahar Öztan'ın son sağlık durumu!