Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:17

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!

Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip, Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si olarak hafızlara kazınmıştı...'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, kocaman siyah gözlükleri ve şapkasıyla milyonların sempatisini kazanan bir dönemin çocuk yıldızı Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdi 57yaşında olan Önder Tekin'i görenler tanıyamadı. İşte ünlü çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri...

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!

Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle akıllara kazınmıştı. Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol almıştı.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!

Babasının gayretleriyle Yeşilçam'a 5 yaşında adım atan ve "Hüdaverdi" karakteriyle akıllara kazınan Önder Tekin, şimdi 57 yaşında...Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!

Önder Tekin, "Hüdaverdi"nin yanı sıra "Ezilenler" filminde de rol aldı. İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!

Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Önder Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Önder Tekin, babasının tiyatrocu olduğunu belirterek, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını söyledi.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'da 'Hüdaverdi' olarak tanıyıp sevdiğimiz Önder Tekin herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle akıllara kazınmıştı.

SON DAKİKA