Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
12:17
Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!
Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip, Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si olarak hafızlara kazınmıştı...'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, kocaman siyah gözlükleri ve şapkasıyla milyonların sempatisini kazanan bir dönemin çocuk yıldızı Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdi 57yaşında olan Önder Tekin'i görenler tanıyamadı. İşte ünlü çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri...