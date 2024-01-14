Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 57 yaşında! Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı!

Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Önder Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Önder Tekin, babasının tiyatrocu olduğunu belirterek, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını söyledi.