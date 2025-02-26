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Haberler Galeri Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’
Giriş Tarihi: 26.02.2025 22:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:13

Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’

Yeşilçam'a hem yer aldıkları projelerle, hem de güzellikleriyle damga vuran iki isim: Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray! Bu iki ünlü oyuncuyu bu kez sosyal medya karşı karşıya getirdi. Yıllar sonra yapılan ilginç ankette verilen oylar sosyal medyada adeta karmaşa yarattı. İşte Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nu yıllar sonra karşı karşıya getiren o anketin detayları!

Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’

İkisi de Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran kadın oyunculardan… Biri Gülşen Bubikoğlu, bir diğeri ise Türkan Şoray!

Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’

'YEŞİLÇAM'IN EN GÜZEL KADINI KİM?'

Sosyal medyada yapılan 'Yeşilçam'ın en güzel kadını kim?' anketi sonrası Gülşen Bubikoğlu X'te TT oldu.

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Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’

TÜRKAN ŞORAY HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Bu anketi önde götüren Gülşen Bubikoğlu'nu gören Türkan Şoray hayranları yorum üzerine yorum yaptı.

Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’

'KADIN GİBİ KADIN'

Bazı Türkan Şoray hayranları 'Türkan Şoray diye bir gerçek var', 'kadın gibi kadın' gibi yorumlarda bulundu.

Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’

'GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN HAKKI TESLİM EDİLMİŞ'

Bazı takipçiler ise Gülşen Bubikoğlu için, 'güzeldir', 'Gülşen Bubikoğlu'nun hakkı teslim edilmiş' yorumları yaptı.

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