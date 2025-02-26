Giriş Tarihi: 26.02.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
22:13
Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’
Yeşilçam'a hem yer aldıkları projelerle, hem de güzellikleriyle damga vuran iki isim: Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray! Bu iki ünlü oyuncuyu bu kez sosyal medya karşı karşıya getirdi. Yıllar sonra yapılan ilginç ankette verilen oylar sosyal medyada adeta karmaşa yarattı. İşte Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nu yıllar sonra karşı karşıya getiren o anketin detayları!