Giriş Tarihi: 09.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
16:38
Yeşilçam’ın tonton dedesi olarak gönüllere taht kurdu! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!
Nubar Terziyan'ın kendisi kadar iyi tanıdığımız ve ünlü bir yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin vazgeçilmez ismi Nubar Terziyan canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalarımıza adeta kazındı. İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın şarkıcı yeğeni ve sizin için derlediğimiz akraba ünlüler...