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Haberler Galeri Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço'dan mutlu haber geldi! 'Terk etmedi sevdan beni'
Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:12

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço'dan mutlu haber geldi! 'Terk etmedi sevdan beni'

Usta oyuncu Nuri Alço'dan haber var. Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından sevindiren gelişmeyi duyurdu. Geçirdiği rahatsızlık sonucu Eskişehir'de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi. Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı. Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte Nuri Alço'nun son sağlık durumu

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’dan mutlu haber geldi! ’Terk etmedi sevdan beni’

Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço'dan haber var. Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından sevindiren gelişmeyi duyurdu.

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’dan mutlu haber geldi! ’Terk etmedi sevdan beni’

Ünlü oyuncu Nuri Alço, bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Eskişehir'e gitti. Ancak Nuri Alço, Alço evinde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. 6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alço'nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti.

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Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’dan mutlu haber geldi! ’Terk etmedi sevdan beni’

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmişti.

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’dan mutlu haber geldi! ’Terk etmedi sevdan beni’

KALP PİLİ TAKILACAK

Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’dan mutlu haber geldi! ’Terk etmedi sevdan beni’
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