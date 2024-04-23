Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
14:12
Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço'dan mutlu haber geldi! 'Terk etmedi sevdan beni'
Usta oyuncu Nuri Alço'dan haber var. Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından sevindiren gelişmeyi duyurdu. Geçirdiği rahatsızlık sonucu Eskişehir'de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi. Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı. Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte Nuri Alço'nun son sağlık durumu…