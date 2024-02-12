Yeşim Ceren Bozoğlu gün geçtikçe eriyor! 60 kilo veren güzel oyuncuya yorum yağdı! “Bunu nasıl başardın?”

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı. Yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşımı...