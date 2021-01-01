Yılbaşı gecesine dekoltesi ile damga vuran Hande Erçel'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

Yılbaşı gecesine giydiği derin göğüs dekolteli ceketiyle damga vuran oyuncu Hande Erçel yine gündemde. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra adı oynadığı diziden partneri Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel eski fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel de estetikli çıktı. Hande Erçel'in eski mayolu pozları sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu. Şuan ki halinden oldukça farklı görünen Hande Erçel fazla kiloları ile de dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali... Yılbaşı gecesine giydiği derin göğüs dekolteli ceketiyle damga vuran oyuncu Hande Erçel yine gündemde. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra adı oynadığı diziden partneri Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel eski fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel de estetikli çıktı. Hande Erçel'in eski mayolu pozları sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu. Şuan ki halinden oldukça farklı görünen Hande Erçel fazla kiloları ile de dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri... BURCU ÖZBERK