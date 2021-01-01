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Haberler Galeri Yılbaşı gecesine dekoltesi ile damga vuran Hande Erçel'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

gecesine dekoltesi ile damga vuran 'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

gecesine giydiği ceketiyle damga vuran oyuncu yine gündemde. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. Şarkıcı ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra adı oynadığı diziden partneri ile anılan Hande Erçel eski fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel de çıktı. sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu. Şuan ki halinden oldukça farklı görünen Hande Erçel fazla kiloları ile de dikkat çekti. İşte ...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 11:20
Yılbaşı gecesine dekoltesi ile damga vuran Hande Erçel'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

gecesine giydiği ceketiyle damga vuran oyuncu yine gündemde. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden.

Yılbaşı gecesine dekoltesi ile damga vuran Hande Erçel'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

Şarkıcı ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra adı oynadığı diziden partneri ile anılan eski fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı.

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Yılbaşı gecesine dekoltesi ile damga vuran Hande Erçel'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan de çıktı.

Yılbaşı gecesine dekoltesi ile damga vuran Hande Erçel'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

'in eski mayolu pozları sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu.

Yılbaşı gecesine dekoltesi ile damga vuran Hande Erçel'in eski tekne pozları sosyal medyada olay oldu! Meğer Hande Erçel de estetik harikasıymış...

Şuan ki halinden oldukça farklı görünen fazla kiloları ile de dikkat çekti. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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