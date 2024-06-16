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Haberler Galeri Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…
Giriş Tarihi: 16.06.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 20:35

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu Berk Oktay, bugün ilk Babalar Günü heyecanını yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy'dan eşi Berk Oktay ve kızıyla duygu yüklü paylaşım!

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ANNE OLDU

Kızları olacağını açıklayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

MİRA MİLENA İSMİNİ VERDİLER!

Ünlü çift, kızlarına Mira Milena ismini verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın ilk Babalar Günü'nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

DUYGUSAL YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncu Atiksoy, bugün eşinin ilk Babalar Günü'nü kutladı. Oldukça duygusal bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, Berk Oktay'ın kızı Mira Milena'ya sarıldığı anları paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

"HAYALİMİN ÖTESİNDE…"

Atiksoy paylaşımına, "Bu seneki doğum günü hediyen baba olacağını öğrenmendi. Kucağında kızınla ilk Babalar Günü'nü kutlamak nasip oldu. Hayalimin ötesinde bir eş olmuştun. Şimdi de hayalimin ötesinde bir baba oldun! Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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