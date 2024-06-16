Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

"HAYALİMİN ÖTESİNDE…"

Atiksoy paylaşımına, "Bu seneki doğum günü hediyen baba olacağını öğrenmendi. Kucağında kızınla ilk Babalar Günü'nü kutlamak nasip oldu. Hayalimin ötesinde bir eş olmuştun. Şimdi de hayalimin ötesinde bir baba oldun! Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.