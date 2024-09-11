Giriş Tarihi: 11.09.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
23:04
Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!
'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı karakterle ilgi toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay'la birlikte tatilin tadını çıkarttı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bugün yaptıkları paylaşımlarla beğeni topladı. Ünlü çift, tatilden paylaşımlarla beğeni aldı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay'ın aşk pozu!