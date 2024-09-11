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Haberler Galeri Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!
Giriş Tarihi: 11.09.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:04

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!

'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı karakterle ilgi toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay'la birlikte tatilin tadını çıkarttı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bugün yaptıkları paylaşımlarla beğeni topladı. Ünlü çift, tatilden paylaşımlarla beğeni aldı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay'ın aşk pozu!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, tüm vakitlerini kızları Mira Milena ile geçiriyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!

TATİLİN TADINI ÇIKARDILAR!

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!

AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Atiksoy, eşi Berk Oktay'la aşk pozu paylaştı! Ünlü çiftin aşk pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımları!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’tan tatilde aşk pozu! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın o pozu!

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımları!

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