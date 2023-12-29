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Haberler Galeri Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir
Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 14:40

Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yepyeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir.

Yıldızlar Bana Uzak’ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm:

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir.

Yıldızlar Bana Uzak’ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

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Yıldızlar Bana Uzak’ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.

Yıldızlar Bana Uzak’ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Özellikle de Han Varnalı için…

Yıldızlar Bana Uzak’ta Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır.

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