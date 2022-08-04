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Haberler Galeri Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!
Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:24

Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!

2020'de acı bir biçimde eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal aldığı yeni kararla gündeme geldi. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal'dan yeni haber var. Özgü Namal, hayata döndü. Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi. İşte tüm merak edilen detaylar…

EVREN ABDULLAHOĞLU
Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!

Eşi Ahmet Serdar Oral'ı iki yıl önce kaybeden Özgü Namal, hayata döndü. Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!

Eşinin ani ölümünün ardından Köyceğiz'deki evinden taşınıp İzmir'de yaşamaya başlayan oyuncunun, Bodrum'da yeni bir proje için görüşme yapacağı öğrenildi.

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Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!

Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi.

Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!

Ünlü oyuncu önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocukları ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere takıldı.

Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!

Gazetecilerden haberdar olan Namal, görüntü vermemek adına otelin beach'ine inmek istemedi.

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