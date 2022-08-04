Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:57
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
09:24
Yıllardır gözlerden uzak yaşıyor! Özgü Namal büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da böyle görüntülendi! Eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız ölümüyle yıkılmıştı!
2020'de acı bir biçimde eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal aldığı yeni kararla gündeme geldi. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal'dan yeni haber var. Özgü Namal, hayata döndü. Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi. İşte tüm merak edilen detaylar…