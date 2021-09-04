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Haberler Galeri Yine Can Yaman yine izdiham! Roma sokaklarında saatlerce bekledi...
Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 11:58

Yine Can Yaman yine izdiham! Roma sokaklarında saatlerce bekledi...

Rol aldığı "Sandokan" dizisi için bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü Türk oyuncu Can Yaman, son yılların en gözde isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Can Yaman, gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. 'Reklam birlikteliği' ve 'ihanet' iddialarını umursamadan ilişkilerine devam eden çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine son verdi. Diletta Leotta ile yollarını ayıran Yaman, önceki gün Roma sokaklarında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yine izdihama sebep oldu. Can Yaman'ın kadın hayranları, oyuncunun kaldığı otelin önünde saatlerce bekledi. İşte o anlar...

Yine Can Yaman yine izdiham! Roma sokaklarında saatlerce bekledi...

Dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olan, özellikle İtalya'da oldukça sevilen oyuncu Can Yaman, son dönemde her hareketiyle dikkat çekiyor.

Yine Can Yaman yine izdiham! Roma sokaklarında saatlerce bekledi...

Şimdilerde "Sandokan" dizisinde rol alan ve İtalya'da yaşayan Can Yaman, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Yine Can Yaman yine izdiham! Roma sokaklarında saatlerce bekledi...

İtalyan spiker Diletta Leotta ile ayrıldığı konuşulan Can Yaman'a, İtalyanların sevgisi de artarak devam ediyor.

Yine Can Yaman yine izdiham! Roma sokaklarında saatlerce bekledi...

Yaman, önceki gün sosyal medya hesabından Roma sokaklarında büyük ilgiyle karşılaştığı anları paylaştı. Oyuncu, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Yine Can Yaman yine izdiham! Roma sokaklarında saatlerce bekledi...

Akşam saatlerinde Can Yaman'ın konakladığı otelin önünü de gelen İtalyan hayranları, ünlü oyuncuya seslerini duyurmaya çalıştı.

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