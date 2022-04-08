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Haberler Galeri Yorumlara inat aşk pozu ile düşman çatlattı! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan romantizmin doruklarında!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 14:53

Yorumlara inat aşk pozu ile düşman çatlattı! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan romantizmin doruklarında!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ son olarak eşi ve arkadaşlarıyla karavan keyfi yapmıştı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ'un pozlarına kızı Su Atacan damga vurmuştu. Pınar Altuğ'un son pozu ise eşi Yağmur Atacan ile geldi. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Pınar Altuğ'un genç eşi Yağmur Atacan ile romantik paylaşımı...

Yorumlara inat aşk pozu ile düşman çatlattı! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan romantizmin doruklarında!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Yorumlara inat aşk pozu ile düşman çatlattı! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan romantizmin doruklarında!

Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

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Yorumlara inat aşk pozu ile düşman çatlattı! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan romantizmin doruklarında!

47 yaşındaki Pınar Altuğ'un son pozları adeta düşman çatlattı.

Yorumlara inat aşk pozu ile düşman çatlattı! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan romantizmin doruklarında!

Pınar Altuğ'un son pozu ise eşi Yağmur Atacan ile geldi. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Pınar Altuğ'un genç eşi Yağmur Atacan ile romantik paylaşımı...

Yorumlara inat aşk pozu ile düşman çatlattı! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan romantizmin doruklarında!

Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta sonu eşi ve arkadaşlarıyla karavan keyfi yaptı. Hafta sonu pozlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ'un pozlarına kızı Su Atacan damga vurdu.

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