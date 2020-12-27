YouTuber olan Merve Boluğur'dan iddialı pozlar! Merve Boluğur'un mini şortlu takımına beğeni yağdı...

Güzel oyuncu Merve Boluğur yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merve Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açtı. YouTuber olan Merve Boluğur ilk videosunda aşk doktoru oldu ve kadın, erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu. Yine adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla gündem oldu. Merve Boluğur'un incilerle süslenmiş mini şortlu kıyafeti ile verdiği pozlara beğeni yağdı. İşte 33 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur'un mini şortlu paylaşımı...
Giriş Tarihi: 27.12.2020
11:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
11:08
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