Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
17:07
Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! "Büyük iftira ile karşı karşıyayım"
İddiaya göre sunucu ve manken olan Vahe Kılıçarslan, Olcay Emine Yıldırım'ın otomobiline çarparak yüzde 67 engelli kalmasına sebep olmuştu. 4.5 yıl hapis ve 5 milyon TL tazminat istemiyle yargılanan Kılıçarslan, çok geçmeden olayla alakalı sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Suçlamaları reddeden Vahe Kılıçarslan'ın yazdıkları kısa sürede gündem oldu.