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Haberler Galeri Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! "Büyük iftira ile karşı karşıyayım"
Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:07

Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! "Büyük iftira ile karşı karşıyayım"

İddiaya göre sunucu ve manken olan Vahe Kılıçarslan, Olcay Emine Yıldırım'ın otomobiline çarparak yüzde 67 engelli kalmasına sebep olmuştu. 4.5 yıl hapis ve 5 milyon TL tazminat istemiyle yargılanan Kılıçarslan, çok geçmeden olayla alakalı sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Suçlamaları reddeden Vahe Kılıçarslan'ın yazdıkları kısa sürede gündem oldu.

Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! Büyük iftira ile karşı karşıyayım

45 yaşındaki işletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım, Afyon'da kendisine çarparak olay yerinden kaçan ünlü sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan'dan şikayetçi oldu.

Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! Büyük iftira ile karşı karşıyayım

Kılıçarslan hakkında 4.5 yıl hapis ve 5 milyon TL tazminat istemiyle dava açıldı. Suçlamaları reddeden ünlü sunucu, yaşanan kazayı ve sonrasında gelişen süreci anlattı:

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Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! Büyük iftira ile karşı karşıyayım

"BÜYÜK İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Büyük iftira ile karşı karşıyayım.Karşılıklı mahkeme sürecinin devam ettiği ve hiç bir suçumun olmadığını belirterek konuyu sizlerle paylaşıyorum.

Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! Büyük iftira ile karşı karşıyayım

5.Temmuz 2023 saat 01.30'da, Kütahya yolu üstünde sol tarafta seyrederken, otele giden kavşağa girişim esnasında, Sürücüsü Dursun Yıldırım olan, 69 yaşında bir beyefendinin bilir kişi raporunda tespitli 24 metre fren izine sahip çok süratli bir şekilde gelip, aracımın arka köşemden çarpması nedeniyle sağa caddenin ortasına savruldum.

Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! Büyük iftira ile karşı karşıyayım

Bana çarpan araç freni bırakmayarak freni kilitleyerek, kavşağın banketine çarpıp aracının takla atmasına sebebiyet verdi... Hemen yardımlarına ben koşup kapıları açıp, araçtan çıkmalarına destek ve yardımcı oldum....Ambulans ve trafik ekipleri geldi...

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