Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:21
‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu'nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu ikinci kez kadına şiddet haberiyle gündeme gelmişti. Daha önce grubun solisti Kaan Boşnak, hamile eşini dövdüğü için mahkemelik olmuştu. Son olarak ise 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Müzisyen Can Tunaboylu hakkındaki kadına şiddet iddialarına bir yenisi eklendi. 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun üyesi Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü açıklayan Aybike Çelik'e, hemcinsi müzisyen Özge Çimen'den destek geldi. Özge Çimen, Can Tunaboylu'nun kendisine de şiddet uyguladığını dile getirdi...