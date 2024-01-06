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Haberler Galeri ‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu'nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:21

‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu'nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu ikinci kez kadına şiddet haberiyle gündeme gelmişti. Daha önce grubun solisti Kaan Boşnak, hamile eşini dövdüğü için mahkemelik olmuştu. Son olarak ise 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Müzisyen Can Tunaboylu hakkındaki kadına şiddet iddialarına bir yenisi eklendi. 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun üyesi Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü açıklayan Aybike Çelik'e, hemcinsi müzisyen Özge Çimen'den destek geldi. Özge Çimen, Can Tunaboylu'nun kendisine de şiddet uyguladığını dile getirdi...

ÖMER KARAHAN
‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Müzisyen Can Tunaboylu hakkındaki kadına şiddet iddialarına bir yenisi eklendi. Daha önce Aybike Çelik, sevgilisi Tunaboylu'dan dayak yediğini açıklayıp yüzündeki morlukları sosyal medyada paylaşmış ve ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kadının suçlamalarına müzisyen Özge Çimen'den destek geldi. Çimen geçmişte ilişki yaşadığı Tunaboylu'nun kendisini de darp ettiğini açıkladı.

‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!

'ONUN YÜZÜNDEN TERAPİ GÖRDÜM'
Çimen şunları söyledi: "Bu şiddet davası sonuçlanana kadar Aybike Çelik'in yanındayım. Can, benzer şeyleri bana da yaşattı. Onunla kısa süreli bir birlikteliğim oldu. Onun yüzünden şiddetin her türlüsüne maruz kaldım, terapi gördüm. Bir kadının kolunu, kaburgalarını kırıp, yüzünü, psikolojisini darmadağın eden, öldüresiye döven bu insanı kınıyorum. Umarım hak ettiği cezayı alır."

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‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!

NE OLMUŞTU?

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, geçtiğimiz aylarda Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti.

‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!

Aybike Çelik, bu açıklamaları yaparken grubun solisti Kaan Boşnak'ın da ismi, çocuğunun da annesi olan eşi Başak Torun'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti.

‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!

Çelik, Tunaboylu'dan şiddet nedeniyle şikayetçi olduğu o tarihten yaklaşık 2 ay sonra sosyal medyada hem eski sevgilisi hem de Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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