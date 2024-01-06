‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş! Can Tunaboylu’nun şiddet uyguladığı yeni bir mağdur daha çıktı!

'ONUN YÜZÜNDEN TERAPİ GÖRDÜM'

Çimen şunları söyledi: "Bu şiddet davası sonuçlanana kadar Aybike Çelik'in yanındayım. Can, benzer şeyleri bana da yaşattı. Onunla kısa süreli bir birlikteliğim oldu. Onun yüzünden şiddetin her türlüsüne maruz kaldım, terapi gördüm. Bir kadının kolunu, kaburgalarını kırıp, yüzünü, psikolojisini darmadağın eden, öldüresiye döven bu insanı kınıyorum. Umarım hak ettiği cezayı alır."