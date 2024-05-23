Giriş Tarihi: 23.05.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
14:30
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaşmıştı. Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tunaboylu kendisinin darp edildiğini öne sürerek, "Kollarımla kendimi korurken elim yüz bölgesine gelmiş" dedi. Hakim, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu" diye sorunca sanık, Çelik'in tırnaklarıyla saldırdığı için kırıldığını söyledi.