’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Mahkeme hakimi ise bunun üzerine Can Tunaboylu'ya, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu" diye sordu. Sanık, "Müşteki üzerime saldırıp tırnaklarıyla beni tırnakladığı için kırılmıştır" diye yanıt verdi. Olaydan sonra sevgilisine "Benim güzelim, elim kırılsın sana dokunan, vuran" şeklindeki mesaj attığı da sorulan Tunaboylu, "Yoğun bir gündü. Kendisi üzgün olduğu, yalnız evde kalamadığını söylediği için gönlünü anlamak adına attım.