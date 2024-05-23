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Haberler Galeri 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”
Giriş Tarihi: 23.05.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 14:30

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaşmıştı. Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tunaboylu kendisinin darp edildiğini öne sürerek, "Kollarımla kendimi korurken elim yüz bölgesine gelmiş" dedi. Hakim, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu" diye sorunca sanık, Çelik'in tırnaklarıyla saldırdığı için kırıldığını söyledi.

ARZU KAYA
’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i İstanbul Kadıköy'deki evlerinde geçen yıl ağustos ayında darp ettiği gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada hakim karşısına çıktı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”

"ELİM YÜZ BÖLGESİNE GELMİŞ, MAĞDURUM" SAVUNMASI

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tuna Boylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Tunaboylu aylık gelirinin 10-20 bin lira olduğunu söyledi. Takım elbise giydiği görülen sanık, 2023 yılı başlarında ilişkilerinin başladığını ve inişli çıkışlı bir birliktelik yaşadıklarını ve olaydan önce de sık sık tartıştıklarını belirtti.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”

Mart ayında Çelik tarafından darp edildiğini öne süren Tunaboylu, "Protez tırnakları ile vücudumu çizip gözümü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”

Olay günü konserden çıkıp eve geldiğimizde aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirip saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek ayağa kalkıp kollarımı açtım, sanırım bu sırada elim yüz bölgesine gelmiş. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum"

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya hakimden dikkat çeken soru “Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu”

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Mahkeme hakimi ise bunun üzerine Can Tunaboylu'ya, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu" diye sordu. Sanık, "Müşteki üzerime saldırıp tırnaklarıyla beni tırnakladığı için kırılmıştır" diye yanıt verdi. Olaydan sonra sevgilisine "Benim güzelim, elim kırılsın sana dokunan, vuran" şeklindeki mesaj attığı da sorulan Tunaboylu, "Yoğun bir gündü. Kendisi üzgün olduğu, yalnız evde kalamadığını söylediği için gönlünü anlamak adına attım.

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