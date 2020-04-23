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’un Seher’i ’un ikizleri büyüdü… İşte ile ’in son hali!

ile 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ve adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 10 yaşında. Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. 'un Seher'i, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel oyuncunun ikizleriyle yaptığı son paylaşıma, takipçileri tarafından yorum yağdı. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz…

Giriş Tarihi: 23.04.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:04
Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü… İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in son hali!

Ünlü oyuncu ile 'ın ikizleri büyüdü. 2009 yılında doğan ve 'i görenler hayret ediyor.

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü… İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in son hali!

Son günlerde dizisiyle gündemde olan sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü… İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in son hali!

Güzel oyuncunun ikizleriyle yaptığı son paylaşım ise takipçileri tarafından çok beğenildi. 'un Seher'i 'un ikizlerinin son halini görenler çok şaşırdı.

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü… İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in son hali!

'un kızı güzelliği ile oğlu ise yakışıklılığı ile dikkat çekti. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor.

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü… İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in son hali!

Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü… İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in son hali!
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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü… İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in son hali!
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