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: Estetiğe karşı değilim

Giriş Tarihi: 05.12.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 10:03
Zara: Estetiğe karşı değilim

, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Zara: Estetiğe karşı değilim

Şarkıcı, son dönemde estetik yaptırdığı haberlerle ilgili, "Arada tabii ki küçük müdahaleler yaptırıyorum ama estetiğe karşı falan değilim, gerektiğinde yapılabilir. O da gerekli bir şey " açıklamasını yaptı

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Zara: Estetiğe karşı değilim

Habertürk'ün haberine göre, , bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Makyajsız haliyle görüntülenmek istemeyen ve son dönemde aldığı kilolarıyla dikkat çeken şarkıcı, kısa bir mağaza turu sonrası arkadaşlarıyla kahve molası verdi.

Zara: Estetiğe karşı değilim

Şarkıcı, son dönemde estetik yaptırdığı haberlerle ilgili olarak ise, "Arada tabii ki küçük müdahaleler yaptırıyorum ama estetiğe karşı falan değilim, gerektiğinde yapılabilir. O da gerekli bir şey " açıklamasını yaptı.

Zara: Estetiğe karşı değilim
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Zara: Estetiğe karşı değilim
Zara: Estetiğe karşı değilim
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