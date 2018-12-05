Zara: Estetiğe karşı değilim

Zara, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Şarkıcı, son dönemde estetik yaptırdığı haberlerle ilgili, 'Arada tabii ki küçük müdahaleler yaptırıyorum ama estetiğe karşı falan değilim, gerektiğinde yapılabilir. O da gerekli bir şey ' açıklamasını yaptı Habertürk'ün haberine göre, Zara, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Makyajsız haliyle görüntülenmek istemeyen ve son dönemde aldığı kilolarıyla dikkat çeken şarkıcı, kısa bir mağaza turu sonrası arkadaşlarıyla kahve molası verdi. Şarkıcı, son dönemde estetik yaptırdığı haberlerle ilgili olarak ise, 'Arada tabii ki küçük müdahaleler yaptırıyorum ama estetiğe karşı falan değilim, gerektiğinde yapılabilir. O da gerekli bir şey ' açıklamasını yaptı.