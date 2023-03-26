Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:08

Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil'in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremlerde Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma da annesini toprağa vermişti. Acı gününde sevgilisi Mustafa Tohma'yı bir an bile yalnız bırakmayan Seren Serengil "Biz hastalikta, saglikta, iyi günde, kötü günde, hep kenetlendik" dediği paylaşımında ölümden döndüğü günlerden bir kareyi paylaştı. Seren Serengil ölüm döşeğindeki, 43 kilo olduğu zamanlarda kendisine bebekler gibi bakan Mustafa Tohma'ya seslenen Seren Serengil "Yaraları sarma sırası bende" dedi. İşte zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil duygusal paylaşımı...