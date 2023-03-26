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Haberler Galeri Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil'in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...
Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:08

Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil'in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremlerde Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma da annesini toprağa vermişti. Acı gününde sevgilisi Mustafa Tohma'yı bir an bile yalnız bırakmayan Seren Serengil "Biz hastalikta, saglikta, iyi günde, kötü günde, hep kenetlendik" dediği paylaşımında ölümden döndüğü günlerden bir kareyi paylaştı. Seren Serengil ölüm döşeğindeki, 43 kilo olduğu zamanlarda kendisine bebekler gibi bakan Mustafa Tohma'ya seslenen Seren Serengil "Yaraları sarma sırası bende" dedi. İşte zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil duygusal paylaşımı...

Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil’in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

"iyi günde, kötü günde" diyen Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Tohma ile duygusal paylaşım. Ölümden döndüğü günlerde kendisine bebekler gibi bakan sevgili Mustafa Tohma'nın anne acısı ile yanıp tutuştuğu bugünlerde en büyük destekçisi Seren Serengil oldu.

Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil’in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43 kiloya kadar düşmüş ölümden dönmüştü.

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Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil’in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın desteğiyle de hızla iyileşmişti.

Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil’in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremlerde Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma da annesini toprağa vermişti. Acı gününde sevgilisi Mustafa Tohma'yı bir an bile yalnız bırakmayan Seren Serengil "Biz hastalikta, saglikta, iyi günde, kötü günde, hep kenetlendik" dediği paylaşımında ölümden döndüğü günlerden bir kareyi paylaştı.

Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte Seren Serengil’in ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

Seren Serengil ölüm döşeğindeki, 43 kilo olduğu zamanlarda kendisine bebekler gibi bakan Mustafa Tohma'ya seslenen Seren Serengil "Yaraları sarma sırası bende" dedi.

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