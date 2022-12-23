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Haberler Galeri Zeynep Alkan'ın sevgilisi bakın kim çıktı? Çılgın aşk pozları ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 12:52

Zeynep Alkan'ın sevgilisi bakın kim çıktı? Çılgın aşk pozları ilgi odağı oldu...

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Zeynep Alkan son olarak Survivor 2023 kadrosuna seçildi. Survivor 2023 yolcusu olmaya hazırlanan Zeynep Alkan'ın özel hayatı da sosyal medyada gündem oldu. Peki Zeynep Alkan'ın sevgilisi bakın kim çıktı? İkilinin çılgın aşk pozları ise ilgi odağı oldu...

Zeynep Alkan’ın sevgilisi bakın kim çıktı? Çılgın aşk pozları ilgi odağı oldu...

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan aktif olarak kullandığı Instagram hesabından iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Zeynep Alkan’ın sevgilisi bakın kim çıktı? Çılgın aşk pozları ilgi odağı oldu...

Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam'da alan Zeynep Alkan'ın Survivor 2023 kadrosunda yer aldığı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.

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Zeynep Alkan’ın sevgilisi bakın kim çıktı? Çılgın aşk pozları ilgi odağı oldu...

Survivor 2023 yolcusu olmaya hazırlanan Zeynep Alkan'ın özel hayatı da sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Alkan’ın sevgilisi bakın kim çıktı? Çılgın aşk pozları ilgi odağı oldu...

Zeynep Alkan'ın sevgilisi ise merak konusu olmuştu.

Zeynep Alkan’ın sevgilisi bakın kim çıktı? Çılgın aşk pozları ilgi odağı oldu...

Zeynep Alkan, Wesley Pabis ile bir süredir aşk yaşıyor.

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