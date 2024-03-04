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Haberler Galeri Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın'dan o iddialara yanıt geldi! "Ben konuşursam mahcup olur"
Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:15

Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın'dan o iddialara yanıt geldi! "Ben konuşursam mahcup olur"

"Vazgeç Gönül", "İlle de Sen", "Zehir Gibi", "Sana Güvenmiyorum" gibi eserlerle gönlümüze taht kuran Zeynep Dizdar, katıldığı programda çarpıcı açıklamalara imza atmıştı. Zeynep Dizdar'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ümit Sayın ile olan ilişkisinden bahseden Dizdar, "Ümit beni 2 yıl düzenli aldatmış, benden ayrıldıktan sonra intiharı düşündü" derken, hamile kaldıktan sonra çocuğunu aldırdığı için de pişman olduğunu ifade etmişti. 2019'da 12 yıldır birlikte olduğu Eda Modoğlu ile evlenen ve 3 sene önce de baba olan Ümit Sayın iddialara cevap verdi. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım" sözlerine ateş püskürdü.

Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın’dan o iddialara yanıt geldi! Ben konuşursam mahcup olur

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor... 2019'da 12 yıldır birlikte olduğu Eda Modoğlu ile evlenen ve 3 sene önce de baba olan Ümit Sayın iddialara cevap verdi. Sayın "18 yıl önce evlenmek üzereyken beni terk etmiş bir insanın bunları söylemeye hakkı yok. Herhalde pişman oldu ama bu saatten sonra bu konu ne beni ne de ailemi ilgilendiriyor. Ben onu evlendiği zaman rahatsız etmedim. Ben konuşursam mahcup olur" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın’dan o iddialara yanıt geldi! Ben konuşursam mahcup olur

'Vazgeç Gönül', 'İlle de Sen', 'Zehir Gibi' 'Sana Güvenmiyorum' gibi popüler parçalarla bir dönemin en çok ses getiren isimlerinden biri olan Zeynep Dizdar, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.

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Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın’dan o iddialara yanıt geldi! Ben konuşursam mahcup olur

Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu ve çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın’dan o iddialara yanıt geldi! Ben konuşursam mahcup olur

Dizdar, "İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna "Gözümü açtığım insan başka ne diyeyim. Haberim bile yoktu ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum kaç yaşıma kadar" cevabıyla o kişinin Ümit Sayın olduğunu söylemişti.

Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın’dan o iddialara yanıt geldi! Ben konuşursam mahcup olur

Ümit Sayın'dan hamile kaldığını ve evlenmedikleri için çocuğunu aldırdığını itiraf eden Dizdar, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" demişti.

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