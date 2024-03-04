Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın'dan o iddialara yanıt geldi! "Ben konuşursam mahcup olur"

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor... 2019'da 12 yıldır birlikte olduğu Eda Modoğlu ile evlenen ve 3 sene önce de baba olan Ümit Sayın iddialara cevap verdi. Sayın "18 yıl önce evlenmek üzereyken beni terk etmiş bir insanın bunları söylemeye hakkı yok. Herhalde pişman oldu ama bu saatten sonra bu konu ne beni ne de ailemi ilgilendiriyor. Ben onu evlendiği zaman rahatsız etmedim. Ben konuşursam mahcup olur" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar...