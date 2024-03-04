Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
08:15
Zeynep Dizdar’dan yıllar sonra gelen kürtaj itirafı çok konuşulmuştu! Ümit Sayın'dan o iddialara yanıt geldi! "Ben konuşursam mahcup olur"
"Vazgeç Gönül", "İlle de Sen", "Zehir Gibi", "Sana Güvenmiyorum" gibi eserlerle gönlümüze taht kuran Zeynep Dizdar, katıldığı programda çarpıcı açıklamalara imza atmıştı. Zeynep Dizdar'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ümit Sayın ile olan ilişkisinden bahseden Dizdar, "Ümit beni 2 yıl düzenli aldatmış, benden ayrıldıktan sonra intiharı düşündü" derken, hamile kaldıktan sonra çocuğunu aldırdığı için de pişman olduğunu ifade etmişti. 2019'da 12 yıldır birlikte olduğu Eda Modoğlu ile evlenen ve 3 sene önce de baba olan Ümit Sayın iddialara cevap verdi. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım" sözlerine ateş püskürdü.