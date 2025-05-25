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Haberler Galeri "29 yıldır nafaka ödüyorum" itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil'e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır
Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:05

"29 yıldır nafaka ödüyorum" itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil'e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in, geçen günlerde "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur." diyerek söylediği söz, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erbil'in bu itirafına 7 yıllık oyuncu eski eşi Nergis Kumbasar'dan cevap gecikmedi. "İstersem canı çok acır" diyen Kumbasar, açıklamalarıyla gözdağı verdi.

İHA
29 yıldır nafaka ödüyorum itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar’dan eski eşi Mehmet Ali Erbil’e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır

62 yaşındaki güzel oyuncu Nergis Kumbasar, bir tiyatro oyununda sevenleriyle buluştu.

29 yıldır nafaka ödüyorum itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar’dan eski eşi Mehmet Ali Erbil’e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır

Oyun sonrasında gazetecilerle sohbet eden Kumbasar, bomba açıklamalarıyla gündeme geldi.

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29 yıldır nafaka ödüyorum itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar’dan eski eşi Mehmet Ali Erbil’e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır

Başarılı oyuncuya, 1989 yılında nikah masasına oturduğu ardından 7 yıl sonra ayrılma kararı aldığı eski eşi Mehmet Ali Erbil'in ,"29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur herhalde. Ama üç çocuğumun annelerine (Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun) teşekkür ediyorum, böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için." sözleri hatırlatıldı.

29 yıldır nafaka ödüyorum itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar’dan eski eşi Mehmet Ali Erbil’e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır

"O NAFAKA HER KADININ HAKKIDIR"

Nergis Kumbasar, adeta eski eşine gözdağı vererek, "Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten.

29 yıldır nafaka ödüyorum itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar’dan eski eşi Mehmet Ali Erbil’e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır

"BEN İSTERSEM CANI ÇOK ACIR"

O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz" diye konuştu. şeklinde ilk kez konuştu.