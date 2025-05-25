Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
12:05
"29 yıldır nafaka ödüyorum" itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil'e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in, geçen günlerde "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur." diyerek söylediği söz, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erbil'in bu itirafına 7 yıllık oyuncu eski eşi Nergis Kumbasar'dan cevap gecikmedi. "İstersem canı çok acır" diyen Kumbasar, açıklamalarıyla gözdağı verdi.