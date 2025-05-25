"29 yıldır nafaka ödüyorum" itirafına bomba rest! Nergis Kumbasar'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil'e tokat gibi cevap: İstersem canı çok acır

"BEN İSTERSEM CANI ÇOK ACIR"

O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz" diye konuştu. şeklinde ilk kez konuştu.