Aynı şekilde Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" diyerek sevenlerine çağrıda bulundu. Hünel, annesinin sağlığı için umutlu olduklarını ancak dualara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Şükran Hünel'in sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, ailenin yakınları ve hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini göstermişti.