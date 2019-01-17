3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİREN ARTIŞ
Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3.600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3.600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak.
30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.
3600 GÖSTERGENİN ORTALAMA ETKİSİ
ÖĞRETMEN
EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI: 525 TL
İKRAMİYE ARTIŞI: 17.000 TL