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3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

1.5 milyon çalışanı ilgilendiren ne durumda? Yeni düzenlemeler meclisten geçti! Peki 3600 ek göstergeden kimler veya hangi meslek grupları yararlanacak? Ek gösterge sonrası yeni maaşlar ne kadar artacak? 3600 ek gösterge konusuyla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları Sabah Gazetesi Yazarı canlı yayında anlattı. İşte 3600 ek gösterge hakkında yapılan düzenlemeler...

Giriş Tarihi: 17.01.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 11:57
3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

1.5 milyon çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergede sonlara doğru gelindi. 3600 ek göstergeden sonra hangi meslek gruplarının maaşları ne kadar artacak? Merak edilen ayrıntıları Sabah Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında tek tek açıkladı. 3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve şube müdürü ile emekliler gelirlerinin artacağı günü bekliyor. İşte mesleklere ve derecelere göre artış hesabı

3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin (şube müdürü) emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarıyla ilgili müjdesi yaklaşık 1.5 milyon memurun ve emeklisinin gelirlerini artırıyor. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen yeni sistem özellikle emeklilik ikramiyelerini artıracak. Artıştan eski emekliler ve vefat edenlerin maaşlarını alan dul ve yetimler de yararlanıyor.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı ya da maaş miktarı aynı olmuyor.

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3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

İKRAMİYELER DE ARTACAK

Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira ikramiye ise 17 bin lira artacak.

3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİREN ARTIŞ

Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3.600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3.600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak.

30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

3600 GÖSTERGENİN ORTALAMA ETKİSİ

ÖĞRETMEN

EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI: 525 TL

İKRAMİYE ARTIŞI: 17.000 TL

3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

MESLEKLERE GÖRE ARTIŞLAR

Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi Fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin 13 lira artacak. 25 yıllık polis emeklisinde artışlar ise maaşta 592 lira, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak.

POLİS

EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI: 530 TL

İKRAMİYE ARTIŞI: 17.100 TL

3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569 lira ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 yıllık öğretmen, din görevlisi hemşire ve idarecilerin emekli maaşı 533 lira, ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.

HEMŞİRE:

EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI: 532 TL

İKRAMİYE ARTIŞI: 17.050 TL

3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

DİN GÖREVLİSİ: EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI: 530 TL

İKRAMİYE ARTIŞI: 17.000 TL

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