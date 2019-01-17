3600 ek göstergeden sonra yeni maaşlar ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin (şube müdürü) emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarıyla ilgili müjdesi yaklaşık 1.5 milyon memurun ve memur emeklisinin gelirlerini artırıyor. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen yeni sistem özellikle emeklilik ikramiyelerini artıracak. Artıştan eski emekliler ve vefat edenlerin maaşlarını alan dul ve yetimler de yararlanıyor.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor.