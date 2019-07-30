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  • Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

ikramiyesine 318 TL masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

maaşlarına 6 aylık enflasyon sonucu yapılmıştı. Ramazan bayramı öncesi bin lira ikramiyesini alan emekliler şimdi de Kurban Bayramı öncesi bin lira ikramiyesine kavuşacak. İkramiyelere zam gelecek mi sorusu da gündeme geldi. Eğer 'ye bağlı olursa 2020 yılında emekli ikramiyesi 1159 lira olacak. Bu sayede emekliler yıllık bazda 318 TL ek gelire kavuşacak. Eğer TÜFE'ye bağlı olursa SSK, Bağ-kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarıyla ilgili güncel detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 09:28
Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

maaşlarına yapılan zamdan sonra gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Emekli maaşlarının yanında ikramiyeye de konusu gündeme geldi. Emekliler önümüzdeki hafta bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesine kavuşacak.

Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

Kesin ödeme tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak. Emekliler de açıklanan tarihte hesaplarından parasını çekebilecek.

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Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

KİM, NE KADAR ALIR?
Milyonlar, bir yandan ödeme tarihini beklerken, bir yandan da tutarın artırılması talepleri için alınacak kararı merak ediyor.

Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

Türkiye Emekliler Derneği, bin liralık bayram ikramiyesinin her yıl yıllık Tüketici Fiyat Endeksi () oranında artırılmasını istiyor.

Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyeleri her yıl zamlanacak.

Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

Yeni Ekonomi Programı'nda bu yılki enflasyon tahmini yüzde 15.9 olarak yer alıyor.

Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?

Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 159 liraya ulaşabilecek..

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