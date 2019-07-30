Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?
Emekli ikramiyesine 318 TL zam masada! Güncel emekli maaşı ne kadar?
Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon sonucu zam yapılmıştı. Ramazan bayramı öncesi bin lira ikramiyesini alan emekliler şimdi de Kurban Bayramı öncesi bin lira ikramiyesine kavuşacak. İkramiyelere zam gelecek mi sorusu da gündeme geldi. Eğer TÜFE'ye bağlı olursa 2020 yılında emekli ikramiyesi 1159 lira olacak. Bu sayede emekliler yıllık bazda 318 TL ek gelire kavuşacak. Eğer TÜFE'ye bağlı olursa SSK, Bağ-kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarıyla ilgili güncel detaylar...
Giriş Tarihi: 30.07.2019
09:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019
09:28