Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Milyonlarca emekli gözünü yeni yılda yapılacak olan emekli zammına çevirdi. Enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam yapılacak. Bunun yanında ek ödemelerle birlikte emekli maaşlarında artışlar olacak. SSK ve Bağkur emekli maaşları tahmini olarak ne kadar artacak? İşte emekli maaşları ile ilgili detaylar ve gelişmeler