Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!
Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!
Milyonlarca emekli maaşı Ocak ayında ek ödemelerle birlikte artış olacak. Yeni yılda maaşlar ne kadar artacak? Ek ödeme gelirlerinin yüzde 8'e çıkarılması gündemde. SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar artacak? Ek ödemelerle birlikte yeni tavan maaşlar ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar ve gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.10.2019
09:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
09:40
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