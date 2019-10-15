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  • Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Milyonlarca Ocak ayında ek ödemelerle birlikte artış olacak. Yeni yılda maaşlar ne kadar artacak? gelirlerinin yüzde 8'e çıkarılması gündemde. SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar artacak? Ek ödemelerle birlikte yeni tavan maaşlar ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:40
Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Milyonlarca emekli gözünü yeni yılda yapılacak olan emekli zammına çevirdi. Enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam yapılacak. Bunun yanında ek ödemelerle birlikte emekli maaşlarında artışlar olacak. SSK ve Bağkur emekli maaşları tahmini olarak ne kadar artacak? İşte emekli maaşları ile ilgili detaylar ve gelişmeler

Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Bu yıl 2 kez zam alan emekliler bir yandan Ocak artışını merak ederken, bir yandan da maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesini istiyor.

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Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Vergi iadesinin yerine getirilen , net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında oluyor.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 56,28 ile 226,43 lira arasında veriliyor.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Hem tutarı hem de yüzde 5 sınırı Ocak'ta yükselecek.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekliye ek zam!

Yüzde 5 ek ödeme sınırı memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.

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