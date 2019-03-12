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Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

Çocuk dünyaya getirdikten sonra çalışma hayatına ara veren anneler bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabından saydırabiliyor. Böylece 6 yıl daha erken olma şansını yakalıyor. Engelli anneleri de erken emekli oluyor... Sabah gazetesi yazarı annelerin emeklilik avantajlarını yazdı...

Giriş Tarihi: 12.03.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 10:26
Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

Kadın çalışanların birçoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle bir çocuk için iki yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Annelerimiz bu haktan nasıl yararlanacak, onun cevabını vermeye çalışalım.

Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

1)Doğum borçlanması hakkını kimler kullanabilir?

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

2)Borçlanma için bir prim şartı bulunuyor mu?

Doğum borçlanması için bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkanı tanınmıyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.

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Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

3)Borçlanma hangi süreleri kapsıyor?

Doğum borçlanması yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız o süreler borçlanılamıyor.

4)Borçlanma ne kadar süre için yapılıyor?

Doğum borçlanması doğumdan sonraki doğum borçlanması her çocuk için 720 gün yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki iki yıl çalışılmamışsa bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.

Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

5) Daha az süre borçlanma imkanı var mı?

Evet iki yıllık boşluğunuz olsa bile eğer daha az güne ihtiyacınız varsa o kadar borçlanabilirsiniz. Bir çocuk için 720 gün üst sınırı gösteriyor. İsteyen 100 günde borçlanabilir

6) Borçlanan annenin avantajı nedir?

Doğum borçlanması sayesinde kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de topla olarak satın almış olurlar. Böylece üç çocuğu olan bir anne 6 yıllık yani 2160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabilir.

Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

7) Erken emeklilik imkanı var mı?

Evet belli şartlarda doğum borçlanması erken eder. Yani yılını ve yaşını doldurmuş bir annenin 2160 gün primi eksikse ve üç doğumu varsa 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekir. Ancak doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık primi toptan öder ve 6 yıl erken emekli olabilir. Onun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini ya da yaş şartını geri çekmez.

8) Borçlanma ne zaman yapılmalıdır?

Doğum borçlanması emeklilik yaşınızın dolmasına kısa süre önce yapılması uygundur. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp priminizi ödeme imkanınız olabilir. Ancak emeklilik yaşınızın gelmesine rağmen priminiz eksikse borçlanıp erken emekli olabilirsiniz. Ancak daha az para ödemek isteniyorsa bugünkü şartlardan da ödeme yapılabilir

Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

9) Ne kadar ödemek gerekir?

Doğum borçlanması miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2019 yılı için 818 lira 68 kuruştur. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödeyebilirsiniz.

10) Evlat edinen kadın sigortalı da doğum borçlanması yapabilir mi?

İki yaşını doldurmamış çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Diğer yandan, evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır. Evlat edinilen çocuğu doğuran anne doğumdan evlatlık verildiği süreye kadar olan geçen iki yılı borçlanabilir. Evlat edinen anne ise çocuğu evlat edindiği tarihten doğumdan sonraki iki yıllık sürenin dolduğu tarihe kadar olan süreyi borçlanabilir.

Memur, işçi, bağkurlu... Anneye erken emeklilik hakkı!

ENGELLİ ANNESİ DE ERKEN EMEKLİ OLUR

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan işçi (4/a), esnaf (4/b) veya memur (4/c) statüsündeki kadın sigortalıların prim ödeme sayılarının dörtte biri oranında artırım yapılarak, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Örneğin, dört yıl hizmeti bulunanlar 5 yıl prim ödemiş kabul edilir. Eklenen bu süre kadar emeklilik yaşı öne çekilir. Bunun için de 1 Ekim 2008 sonrası çalışmalara bakılıyor. Bunun için rapor almak gerekiyor. Ayrıca isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınlarda bu haktan yararlanabiliyor.

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