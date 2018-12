Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

KAÇ GÜN İZİN HAKKI VAR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesine baktığımızda, kanunda gösterilen süre ve şartlarla Devlet memurlarının izin haklarının olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu kanunun "Yıllık İzin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü , 103 üncü maddesinde ise ; " Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.