Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! izin kullanan memurlar dikkat! Saatlik izin kullananların yıllık izinleri etkilenir mi? Bunnu şartları nelerdir? Bu konu ile ilgili merak edilen tüm detayları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem anlattı. İşte merak edilen konu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 21.12.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 15:49
Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca , zaman zaman günlük işleri için amirlerinden izin alarak görev yerlerini terk ediyorlar. Bu durum tartışmalara da yol açıyor. Çünkü bu izinlerin toplanarak yıllık izinden düşürülmesi gibi uygulamalar da gündeme gelebiliyor.

Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

Peki memurların izin hakkı var mı/ bu tür izinlerin yıllık izinlerine etkisi ne olur? Devlet memurlarının mesai saatleri içerisinde almış olduğu saatlik izinlerin toplanıp her 8 saatin 1 gün olarak değerlendirilerek yıllık izinden ya da mazeret izninden mi düşülmesi mümkün mü?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

İşte bu sorunun cevabı:

Anayasamızın 50 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında "…Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli hakları ve şartları kanunla düzenlenir" hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm ile çalışanların izin hakları Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

KAÇ GÜN İZİN HAKKI VAR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesine baktığımızda, kanunda gösterilen süre ve şartlarla Devlet memurlarının izin haklarının olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu kanunun "" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü , 103 üncü maddesinde ise ; " Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

KULLANILMAYAN İZİNLER NE OLUYOR

Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Anılan hükümler çerçevesinde , yıllık iznin kapsamı belirlenmiş ve bu izinlerin nasıl kullanılacağı düzenlenmiştir.

Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

657 Sayılı Kanunun Mazeret İzni başlıklı 104 üncü maddesinde mazeret izinleri belirtilmiş (C) bendinde; " (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür" hükmü bulunmaktadır.

Saatlik izin kullanan memurlar dikkat! Yıllık izni etkiler mi?

MESAİ BIRAKILABİLİR Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memurlara gün içerisinde bağlı oldukları amirlerinin bilgisi dahilinde belli bir saate kadar izin verilmekte ve bu verilen izin uygulamada " izin" olarak ifade edilmektedir. Devlet memurlarının hak ve hükümlülükleri ile mali ve sosyal haklarını düzenleyen 657 sayılı Kanunda saatlik izin ifadesine yer verilmemiştir. İzinler konusundaki tüm düzenlemeler "gün hesabı" üzerinden ifade edilmiştir.

BİZE ULAŞIN