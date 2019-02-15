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  • Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruları yanıtlamaya devam ediyor. Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır? Şartları nelerdir? Doğum ve askerlik borçlanması nasıl yapılır? Sigortalıların hakları nelerdir? Bu gibi soruları Sabah Memurlar detaylarıyla anlatıyor...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 16:13
Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuları detaylarıyla açıklıyor. Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem tüm ayrıntıları ile yanıtladı. İşte sorular ve cevaplar...

Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

Soru: Maliye kaydı olup bağ-kur kaydı olmayanlar ile ilgili düzenleme çıktı mı? (Ömer Faruk Yıldırım)

Cevap: Maalesef böyle bir düzenleme yok. Geçmişte bağkur kaydı olanlar için geriye doğru borçlanma imkanı da bulunmuyor. Ancak bazı mahkeme ve yargıtay kararları bulunuyor. Bir hukukçuya danışmanızı öneririm.

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Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

Soru: Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? Tazminatımı alıp işten ayrılmam mümkün mü? (Müjgan Demir)

Cevap: İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.

Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

Soru: Özel bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak feshedildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı? (Murat)

Cevap: İhbar tazminatının, iş kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir bu nedenle eski işvereniniz size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir

Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

Soru: İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada beş iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda olmam mümkün mü? (Ali Yerli)

Cevap: SSK şartlarına tabi olarak 15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir.

Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanlar yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün sigorta ödemiş olmaları şartıyla emekli olabilmektedirler. Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir.

Dolayısı ile sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan yukarıda saydığım şartlara tabisiniz. ayrıca hatırlatmak isterim ki; 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günle emekli olamadıkları gibi yine 15 yıl ve 3600 prim günü ödeyip kendi isteğiyle istifa ederek işten ayrılarak tazminat hakkına da sahip olamıyorlar. Bunu da hatırlatmak istedim.

Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

Soru: 11.07.1970 doğumluyum. Askerlik düştükten sonra 08.05.1991 yılında sigortam başladı. 6900 gün primim var. Ne zaman olurum? (Nihat Akyıl)

Cevap: 25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Prim tamam, yıl tamam yaşı bekleyeeksiniz. Askerlik sigortadan önce sanırım eğer 18 ayın tamamını borçlanrırsanız tabi bu kadar askerlik gerekiyor o zaman 53 yaşında emekli olabilir8siniz.

Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

Soru: Ben 1997 girişliyim. 30 Kasımda işten ayrıldım. Yaş bekliyorum. Hiçbir işe girmezsem maaşım düşer mi. Eger çalışırsam en yüksek primi mi ödemeliyim? (Halil Öz)

Cevap: Hayır. Emekli maaşınız düşmez ama artmaz da. Eğer işe girer yüksek prim öderseniz haliyle emekli maaşınız da artacaktır.

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