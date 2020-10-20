SON DAKİKA! Çalışanlar için erken emeklilik fırsatı! İşte o meslekler...

İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018'den sonraki çalışmalara uygulanacak. Çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek. Ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yılda 90 günlük yıpranmadan ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla irtibat içinde olan diğer görevliler yararlanabiliyor. Ceza infaz kurumu personeli için yıpranma, 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için geçerli.