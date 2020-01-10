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2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? 'de en çok satan otomobiller

2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? 'nin en fazla satan otomobil markası hangisi? Bu soruların cevabı belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında 479.060 adet olarak gerçekleşti. Bazı spor otomobil markaları seneyi sadee 9 ya da 10 adet satışla kapatırken kimi otomobil markaları on binleri çok rahat bir şekilde aştılar. İşte Ocak ayından Aralık ayına kadarlık süreçte otomobil markalarının tek tek satış rakamları.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 07:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 07:51
2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 'de 479.060 otomobil ve hafif ticari araç satıldı.

2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

Peki marka marka satış rakamları ne oldu?

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2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

Listenin en altında spor otomobil markaları var. Zirvede ise yine tanıdık markalar.

2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

BENTLEY - 9 adet

2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

LAMBORGHINI - 9 adet

2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

ASTON MARTIN - 18 adet

2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

FERRARI 20 adet satıldı.

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