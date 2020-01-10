2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'de en çok satan otomobiller

2019 yılında hangi otomobil markası kaç adet sattı? Türkiye'nin en fazla satan otomobil markası hangisi? Bu soruların cevabı belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında 479.060 adet olarak gerçekleşti. Bazı spor otomobil markaları seneyi sadee 9 ya da 10 adet satışla kapatırken kimi otomobil markaları on binleri çok rahat bir şekilde aştılar. İşte Ocak ayından Aralık ayına kadarlık süreçte otomobil markalarının tek tek satış rakamları.