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  • 2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

2020 ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

; hafif gövdesi, konfor odaklı donanımları, geniş iç mekan ve bagaj hacmi ile kullanıcısına gerçek deneyimini sunmayı hedefliyor. İşte McLaren fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 13:04
2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

, Track25 adını verdiği iş planı kapsamına giren dördüncü yeni modelini tanıttı. Örtüsü kaldırılan yeni McLaren 'nin başlangıç fiyatı 210 bin dolar olarak belirlendi. McLaren 'nin teslimatlarına 2019'un sonunda başlanacağı bildirildi.

2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

Akıcı çizgileri ve kaslı yapısıyla modern bir olduğunu gösteren yeni 'nin uzunluğu neredeyse 4.7 metre. Bu da aracın diğer McLaren imzalı spor ve süper otomobillerden daha uzun olduğu anlamına geliyor.

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2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

Spor bir uzun yol otomobili olarak lanse edilen 'nin yaklaşma açısı 10 derece, yerden yüksekliği de 110 mm olarak ölçülüyor. Lift modu devreye girdiğinde bu değerler sırasıyla 13 derece ve 130 mm oluyor.

2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

Söz konusu yüksekliğin sedan modellere denk olduğunun altını çizen , bu sayede 'nin şehir içi trafikte de son derece kullanışlı olduğunu iddia ediyor.

2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

modelleri arasında en geniş iç mekan hacmine sahip olduğu söylenen 'nin arka kısmındaki bagajı 420 litre depolama hacmine sahip. Buna ek olarak ön kaputun altında da 150 litrelik bir alan mevcut.

2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

Böylece toplamda 570 litrelik oldukça cömert bir bagaj hacmi ortaya çıkıyor. Bunun da MonoCell II-T adı verilen monokok, karbon fiber yapı sayesinde başarıldığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra yalnızca 1,530 kilogram ağırlığa sahip olan 'nin en yakın rakibinden 130 kg daha hafif olduğu söyleniyor. Aracın güç/ağırlık oranı da ton başına 399 beygir.

2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

'nin süper otomobil ruhunu kaybetmeyen, fakat konforu da elden bırakmayan kabininde elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı koltuklara yer verilmiş. 12 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemine yer verilen 'de, HERE navigasyon ve gerçek zamanlı trafik bilgisi özelliğine sahip 7 inç bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.

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