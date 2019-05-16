2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

McLaren GT; hafif gövdesi, konfor odaklı donanımları, geniş iç mekan ve bagaj hacmi ile kullanıcısına gerçek Grand Tourer deneyimini sunmayı hedefliyor. İşte McLaren GT fiyatı ve özellikleri... McLaren, Track25 adını verdiği iş planı kapsamına giren dördüncü yeni modelini tanıttı. Örtüsü kaldırılan yeni McLaren GT'nin başlangıç fiyatı 210 bin dolar olarak belirlendi. McLaren GT'nin teslimatlarına 2019'un sonunda başlanacağı bildirildi. Akıcı çizgileri ve kaslı yapısıyla modern bir Grand Tourer olduğunu gösteren yeni McLaren GT'nin uzunluğu neredeyse 4.7 metre. Bu da aracın diğer McLaren imzalı spor ve süper otomobillerden daha uzun olduğu anlamına geliyor. Spor bir uzun yol otomobili olarak lanse edilen McLaren GT'nin yaklaşma açısı 10 derece, yerden yüksekliği de 110 mm olarak ölçülüyor. Lift modu devreye girdiğinde bu değerler sırasıyla 13 derece ve 130 mm oluyor. Söz konusu yüksekliğin sedan modellere denk olduğunun altını çizen McLaren, bu sayede GT'nin şehir içi trafikte de son derece kullanışlı olduğunu iddia ediyor. McLaren modelleri arasında en geniş iç mekan hacmine sahip olduğu söylenen GT'nin arka kısmındaki bagajı 420 litre depolama hacmine sahip. Buna ek olarak ön kaputun altında da 150 litrelik bir alan mevcut. Böylece toplamda 570 litrelik oldukça cömert bir bagaj hacmi ortaya çıkıyor. Bunun da MonoCell II-T adı verilen monokok, karbon fiber yapı sayesinde başarıldığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra yalnızca 1,530 kilogram ağırlığa sahip olan McLaren GT'nin en yakın rakibinden 130 kg daha hafif olduğu söyleniyor. Aracın güç/ağırlık oranı da ton başına 399 beygir. McLaren GT'nin süper otomobil ruhunu kaybetmeyen, fakat konforu da elden bırakmayan kabininde elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı koltuklara yer verilmiş. 12 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemine yer verilen GT'de, HERE navigasyon ve gerçek zamanlı trafik bilgisi özelliğine sahip 7 inç bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.