2020 McLaren GT ortaya çıktı! İşte karşınızda 612 beygir gücündeki canavar

Böylece toplamda 570 litrelik oldukça cömert bir bagaj hacmi ortaya çıkıyor. Bunun da MonoCell II-T adı verilen monokok, karbon fiber yapı sayesinde başarıldığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra yalnızca 1,530 kilogram ağırlığa sahip olan McLaren GT'nin en yakın rakibinden 130 kg daha hafif olduğu söyleniyor. Aracın güç/ağırlık oranı da ton başına 399 beygir.