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  • 2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

resmen tanıtıldı! İşte -Benz 'nın özellikleri ve fiyatı

Alman otomotiv devi yeni modeli için daha önce teaser görsel yayınlamış ve resmi duyurunun 'da olacağını açıklamıştı. Sonunda beklenen gün geldi ve tanıtıldı. Araç aerodinamik dizayna sahip. İşte yeni model Mercedes-Benz CLA hakkındaki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 12:35
2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

-Benz, A-Serisi hatchback ve Sedan'ın ardından şimdi de ailenin şık üyesi 'yı yeniledi. 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı () kapsamında tanıtılan ikinci nesil sedan, daha modern ve çekici duruşuyla dikkat çekiyor.

2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

Müşteri yaş ortalamasını düşürmeye çalışan Alman marka için 'nın önemi büyük. Tıpkı 5 kapılı hatch ve 4 kapılı sedan modelinde olduğu gibi daha aerodinamik bir dizayn felsefesi benimseyen yeni CLA, ciddi bir mühendislik çalışması sonucunda hava sürüklenme katsayısını (Cd) 0.23'e indirmiş.

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2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

Motor 1 TR'nin haberine göre yeni 'nın tasarımı 'in kompakt modellerinden ziyade daha üstte yer alan 'yi andırıyor. Dinamik ve spor duran ikinci nesil CLA'da da "Avcı" adı verilen ön yüzü, yenilenen ön farları ve CLS'dekilere benzer LED stopları görüyoruz.

2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

Hâlihazırda Türkiye piyasasında 180d ve CLA 200 paketleriyle satılan güncel nesil ile karşılaştırıldığında yeni CLA, boyut anlamında selefinin ciddi miktarda önünde. İlk jenerasyon gibi coupe-sedan formülünü sürdüren yeni CLA'da uzunluğu (4688 mm) 48 mm, genişliği (1830 mm) 53 mm, aks mesafesini (2729 mm) 30 mm arttırırken yüksekliği (1439 mm) 2 mm kadar azaltmış. Bagaj hacmi ise sadece 10 litre iyileştirilerek 460 litreye çıkarılmış.

2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

İç mekâna geçtiğimizde A-Serisi'yle başlayan rüzgârın burada da estiğini görüyoruz. Ancak teknoloji fuarı 'de tanıtılmasından anlayacağınız üzere 'da bir dizi yeni teknoloji mevcut. 5 kapılı modelle hayatımıza giren sisteminin güncel versiyonunu taşıyan CLA, artık daha fazla komut ve istek algılayabilecek. Örnek vermek gerekirse, elden geçirilen MBUX şu tarz soruları cevaplayabilecek:

-Yakınımdaki Asya restoranlarından hangisi, veya Japon mutfağından farklı ve çocuk menüsü sunuyor?
-'ı yendi mi?

2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

Bunlara ek olarak , artık el hareketlerini de algılayarak çeşitli işlevler gerçekleştirebilecek.

2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

Sürüş asistan sistemlerini S-Serisi'nden alan yeni 'da yarı otonom sürüş asistanı mevcut. Motor kaputu altında ise lansmanı yapılan modelde 225 bg gücünde, dört silindirli bir motor kullanılmış. İleri aşamada yeni dizel ve benzinli üniteler, otomatik ve manuel şanzımanlar da sunulacak.

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