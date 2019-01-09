2020 Mercedes-Benz CLA resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz CLA'nın özellikleri ve fiyatı

İç mekâna geçtiğimizde A-Serisi'yle başlayan rüzgârın burada da estiğini görüyoruz. Ancak teknoloji fuarı CES'de tanıtılmasından anlayacağınız üzere CLA'da bir dizi yeni teknoloji mevcut. 5 kapılı modelle hayatımıza giren MBUX sisteminin güncel versiyonunu taşıyan CLA, artık daha fazla komut ve istek algılayabilecek. Örnek vermek gerekirse, elden geçirilen MBUX şu tarz soruları cevaplayabilecek:

-Yakınımdaki Asya restoranlarından hangisi, Çin veya Japon mutfağından farklı ve çocuk menüsü sunuyor?

-Beşiktaş Galatasaray'ı yendi mi?