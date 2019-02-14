Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

M ve BMW M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve 'in motor gücü ve özellikleri...

'nin yeni jenerasyon 'ü ile tamamen yeni bir modeli olan , nihayet uzun süredir beklenen yüksek performanslı M versiyonlarına kavuştular.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 15:36
BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

2019 model M ve M'in resmi duyurusu gerçekleşti. Her iki araç da kaputları altında ciddi güç üreten motorlara ve dinamik bir sürüş için ayarlanmış gelişmiş süspansiyon sistemleriyle karşımıza çıktılar.

BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

Bu iki araca, kelimesinin S harfine karşılık gelen Sport'u tam anlamıyla benimsemişler de diyebiliriz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

ile zaten birbirlerine çok yakın modeller olduklarından dolayı, aynı durum ve için de geçerli. Hatta bu iki araçtan X4, X3'ün coupe gövdeli versiyonu gibi olduğu için ikiz benzetmesi de bazen yapılıyor.

BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

M ve M'e baktığımız zaman benzerliklerin, aynı motoru taşımalarıyla başladığını görüyoruz. Araçların kaputu altındaki 3.0 litrelik çift turbolu 6 silindirli motor, 479 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor.

BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

, bu değerleri az bulanlar olursa diye de birçok modelinde olduğu gibi bu modellerde de Competition paketini sunuyor. Bu pakettte de 503 beygir gibi bir güç değeri elde ediliyor.

BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

'nin açıklamalarına göre standart hâlleriyle M ve M, 0'dan 100 km/s hıza 4.0 saniyede ulaşabiliyorlar. Araçların maksimum hızı ise elektronik olarak 250 km/s ile limitlendirilmiş.

BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

Fakat yine diğer modellerinden bildiğimiz gibi M Driver's Package adlı M Sürücü Paketi seçildiği zaman maksimum hız değeri 280 km/s'ye yükseliyor.

BİZE ULAŞIN