BMW X3 M ve BMW X4 M resmen tanıtıldı! BMW X3 ve X4 M'in motor gücü ve özellikleri...

BMW'nin yeni jenerasyon X3'ü ile tamamen yeni bir SUV modeli olan X4, nihayet uzun süredir beklenen yüksek performanslı M versiyonlarına kavuştular. 2019 model X3 M ve X4 M'in resmi duyurusu gerçekleşti. Her iki araç da kaputları altında ciddi güç üreten motorlara ve dinamik bir sürüş için ayarlanmış gelişmiş süspansiyon sistemleriyle karşımıza çıktılar. Bu iki araca, SUV kelimesinin S harfine karşılık gelen Sport'u tam anlamıyla benimsemişler de diyebiliriz. X3 ile X4 zaten birbirlerine çok yakın modeller olduklarından dolayı, aynı durum X3 M ve X4 M için de geçerli. Hatta bu iki araçtan X4, X3'ün coupe gövdeli versiyonu gibi olduğu için ikiz benzetmesi de bazen yapılıyor. X3 M ve X4 M'e baktığımız zaman benzerliklerin, aynı motoru taşımalarıyla başladığını görüyoruz. Araçların kaputu altındaki 3.0 litrelik çift turbolu 6 silindirli motor, 479 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. BMW, bu değerleri az bulanlar olursa diye de birçok modelinde olduğu gibi bu modellerde de Competition paketini sunuyor. Bu pakettte de 503 beygir gibi bir güç değeri elde ediliyor. BMW'nin açıklamalarına göre standart hâlleriyle X3 M ve X4 M, 0'dan 100 km/s hıza 4.0 saniyede ulaşabiliyorlar. Araçların maksimum hızı ise elektronik olarak 250 km/s ile limitlendirilmiş. Fakat yine diğer BMW modellerinden bildiğimiz gibi M Driver's Package adlı M Sürücü Paketi seçildiği zaman maksimum hız değeri 280 km/s'ye yükseliyor.