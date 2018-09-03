Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Dizel olmaları onları da vurdu

Madalyonun diğer tarafında ise dizelden vazgeçen, bazı modellerde dizel seçeneğini kaldıran veya aşama aşama üretimi sonlandıracak olan otomotiv firmaları var. Yeni dizel otomobil satışları geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık üçte bir oranında azaldı. Satışların düşmesi, yeni düzenlemeler ve diğer tüm noktalar üreticileri dizelden vazgeçmeye itti.

Autocar sitesi dizel seçeneği kaldırılması planlanan veya artık olmayan araçları listeledi. Bu listenin İngiltere ve Avrupa'daki gelişmelere göre hazırlandığını da belirtelim. İşte o marka ve modeller...