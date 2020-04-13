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Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model ...

Türk ustaların imza attıkları ilginç işlere son dönemde her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model marka otomobilini kamyonete çevirdi. Peki bunu nasıl başarıdı? İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 07:41
Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model Tofaş Kartal...

İlginç haberin adresi Bursa! Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model marka otomobilini kamyonete çevirdi. Bakın Demir bunu nasıl yaptı!

Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model Tofaş Kartal...

Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir,

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Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model Tofaş Kartal...

"Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model Tofaş Kartal...

Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.

Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model Tofaş Kartal...

Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi.

Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model Tofaş Kartal...

Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı. Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı. Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, "Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim. 1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım.

Bursalı usta çıraklık hayali için 50 bin lira harcadı! 86 model Tofaş Kartal...

Beni tek üzen ticari araca dönüştüğü için artan sigorta bedeli oldu, ancak bu emeklerimin karşılığında onu da gözüm görmüyor. Toplam maliyet 50 bin liraya ulaştı, bunun içinde en büyük payı ise ruhsat işlemlerine ayırdım" dedi.

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