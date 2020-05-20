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Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

'dan gelen haber görenleri şaşkına çeviriyor. Bursa'da meraklısı genç, gözü gibi baktığı 2 klasik aracını sıfır otomobil fiyatına satıyor. Çocukluğundan itibaren klasik otomobillere büyük merak duyan Yavuz Ünlü, çocukluk hayali olan iki aracı uzun uğraşlar sonucunda bulup almayı başardı.Biri 1983 diğeri ise 1981 model olan orijinal araçlara gözü gibi bakan genç adam bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarttı. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 20.05.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 07:43
Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

'da meraklısı genç, gözü gibi baktığı 2 klasik aracını sıfır otomobil fiyatına satıyor.

Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor


Çocukluğundan itibaren klasik otomobillere büyük merak duyan Yavuz Ünlü, çocukluk hayali olan iki aracı uzun uğraşlar sonucunda bulup almayı başardı.

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Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

Biri 1983 diğeri ise 1981 model olan orijinal araçlara gözü gibi bakan genç adam bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarttı.

Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

1981 model olan araç 70 bin liradan satışa çıkarken, 1983 model ise 55 bin liradan alıcısını bekliyor.

Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

Herkesin hurdaya verdiği bu araçlar Ünlü tarafından sıfır otomobil fiyatına satılıyor.

Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

Klasik otomobillere ayrı bir merak duyduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Bu marka otomobillere ayrı merakım var bu araçların orijinallerini bulmak çok zor.

Bursalının çocukluk hayaliydi! Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

Benim şu anda 5 klasik otomobilim var. Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor. 1981 model olanından piyasada bulmak neredeyse imkansız.

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