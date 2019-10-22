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Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

, , SL, , Accent, Ford Focus ve niceleri. Efsaneleşmiş otomobil modellerinin yıllar önce ve sonraki halleri sizi hem geçmişe götürecek hem de şaşırtacak! Her ne kadar otomobiller konfor ve görünüm gibi bir çok açıdan değişse de otomobilseverler için eski halleriyle de hala birer efsaneler. Peki eski ve yıllar sonraki hallerinin nasıl da değiştiğini merak ettiniz mi? İşte sizleri hem geçmişe götürecek hem de teknolojinin ve otomobil sektörünün gelişimine tanıklık ettirecek haberimiz!

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:50
Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

İşte yıllar önce ve sonraki halleriyle efsane otomobiller!

Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

İşte 90'lı yıllara damgasını vuran 'nun yeni versiyonu

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Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

Avrupa'da Tipo adıyla pazarlanan Egea Hatchback.

Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

Otomobil dünyasının klasikleşen tasarımlarımdan biri olan Volkswagen'in T1 serisi yeniden yapıldı.

Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

Volkswagen'in Transporter serisinin atası olan T1, otomobil tasarımcısı David Obendorfer tarafından 66 yıl sonra digital ortamda yeniden tasarlandı.

Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

Volkswagen'in ticari alandaki göz bebeği Transporter yaklaşık 66 yıldır otomotiv dünyasında yer alıyor.

Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç

Şu anda üretilen altıncı nesil Transporter geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Büyük ihtimalle bir makyaj operasyonu ile birkaç yıl daha piyasada kalacak.

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