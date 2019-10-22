Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç
Efsane otomobiller bakın nasıl değişti! Aynı otomobil olduğuna inanmak güç
Fiat Tipo, Vosvos, Mercedes SL, Mustang, Hyundai Accent, Ford Focus ve niceleri. Efsaneleşmiş otomobil modellerinin yıllar önce ve sonraki halleri sizi hem geçmişe götürecek hem de şaşırtacak! Her ne kadar otomobiller konfor ve görünüm gibi bir çok açıdan değişse de otomobilseverler için eski halleriyle de hala birer efsaneler. Peki eski ve yıllar sonraki hallerinin nasıl da değiştiğini merak ettiniz mi? İşte sizleri hem geçmişe götürecek hem de teknolojinin ve otomobil sektörünün gelişimine tanıklık ettirecek haberimiz!
Giriş Tarihi: 22.10.2019
14:22
Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
14:50
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