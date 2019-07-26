Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!
Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!
Bavyeralı üretici BMW hakkındaki yeni gelişmeler arka arkaya geliyor. Hatırlayacağınız üzere BMW, Vision M Next konsepti ve E-Box tanıtımı ile dikkatleri üstüne çekmişti. Alman otomotiv devi kısa süre önce de BMW X6'yı tanıttı. X6, teknolojiyle donatılmasının yanında daha güçlü ve daha keskin bir araç olarak göze çarpıyor. Tabii ki bir de pick-up projesini de unutmamak lazım. Geçen sene ekim ayında yapılan tasarım çalışması gerçeğe dönüştü. BMW Motorrad Days için bir kereye mahsus olmak üzere lüks SUV modelini bir pick-up olarak ele aldı. BMW için işler iyi gidiyor, Bavyeralı üretici geleceğe yatırım yapıyor. Ancak firmanın geçmiş dönemde çıkardığı modeller de halen kendinden söz ettiriyor. Bunun son bir örneği daha yaşandı.
Giriş Tarihi: 26.07.2019
09:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
09:32