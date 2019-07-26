Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!

BMW'de büyük bir hareketlilik var. Alman üreticinin özel pick-up modeli gündeme damga vurdu. Bununla birlikte BMW'nin farklı planları daha var. Kapalı kapılar ardında yeni projelerin geliştirildiği biliniyor. Bununla birlikte ortaya çıkan bir takım planlar da var. Firmanın M departmanı da elektrikli araçlara karşı büyük bir ilgi duyuyor. BMW'nin plug-in hibrit düzene sahip M modellerinin yakın gelecekte tanıtılabilir.