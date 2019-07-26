Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!

model 'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!

üretici hakkındaki yeni gelişmeler arka arkaya geliyor. Hatırlayacağınız üzere BMW, Vision M Next konsepti ve E-Box tanıtımı ile dikkatleri üstüne çekmişti. otomotiv devi kısa süre önce de BMW 'yı tanıttı. X6, teknolojiyle donatılmasının yanında daha güçlü ve daha keskin bir araç olarak göze çarpıyor. Tabii ki bir de pick-up projesini de unutmamak lazım. Geçen sene ekim ayında yapılan tasarım çalışması gerçeğe dönüştü. BMW Motorrad Days için bir kereye mahsus olmak üzere lüks SUV modelini bir pick-up olarak ele aldı. BMW için işler iyi gidiyor, Bavyeralı üretici geleceğe yatırım yapıyor. Ancak firmanın geçmiş dönemde çıkardığı modeller de halen kendinden söz ettiriyor. Bunun son bir örneği daha yaşandı.

Giriş Tarihi: 26.07.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 09:32
Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!

'de büyük bir hareketlilik var. üreticinin özel pick-up modeli gündeme damga vurdu. birlikte BMW'nin farklı planları daha var. Kapalı kapılar ardında yeni projelerin geliştirildiği biliniyor. Bununla birlikte ortaya çıkan bir takım planlar da var. Firmanın M departmanı da elektrikli araçlara karşı büyük bir ilgi duyuyor. BMW'nin plug-in hibrit düzene sahip M modellerinin yakın gelecekte tanıtılabilir.

Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!

'nin gelecek planlarını bir kenara bırakacak olursak, geçmiş dönemde çıkardığı araçlar da konuşuluyor. BMW modellerini yenileyen insanların yaptığı çalışmalar sosyal medyaya damga vuruyor. Bunun bir örneği de 'de yaşandı. Eski model BMW araba, fenomen program Yüzde Yüz Oto'da yenilendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!

Aracın sahibi arabasını görünce gözlerine inanamadı. İşte muhteşem değişimden kareler...

Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!
Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!
Eski model BMW'nin değişimi şoke etti! BMW'yi bile şaşkına çevirdi!
BİZE ULAŞIN