Google, Android Auto’nun fişini çekiyor! Android 12 ile birlikte tarihe karışacak

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sesli adres tarifi, Spotify gibi müzik uygulamalarına erişim ve SMS gönderimi gibi kolaylıklar sunan Android Auto özelliği, yakın bir zamanda sona erecek. Bu özelliğin yerini Android 12 ile birlikte Google Asistan alacak ancak araçlarında Android Auto özelliğine sahip kullanıcılar, bu özellikten yararlanmaya devam edecek. Yani Android Auto özelliğine sahip bir araç kullanıyorsanız, şimdilik endişelenmeniz gereken bir şey yok.