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Giriş Tarihi: 23.08.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 15:45

Google, Android Auto'nun fişini çekiyor! Android 12 ile birlikte tarihe karışacak

Android işletim sistemi geniş bir ekosisteme sahip. Akıllı telefonlardan, otomobillere kadar birçok yerde Android kendine yer buldu. Bilindiği üzere Google'ın otomobiller için geliştirdiği Android Auto isimli bir platformu var. 2015'te kullanıma sunulan Android Auto, yıllar içinde birçok markanın farklı model araçlarında kendine yer buldu. Fakat Google, Android 12'le birlikte Android Auto'nun fişinin çekileceğini açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Google, Android Auto’nun fişini çekiyor! Android 12 ile birlikte tarihe karışacak

Otomobillerin multimedya sistemlerinde kullanılan Android Auto, 6 önce yayınlanmış ve Apple'ın CarPlay platformuna rakip olmuştu. Fakat Android 12'le birlikte her şey değişiyor. Birçok yeni araçta kendine yer bulan Android Auto artık olmayacak. Google bu sistemi sonlandırmaya karar verdi. Yapılan açıklamalara göre Android 12 ile birlikte kullanıcılar, Android Auto özelliğinden daha fazla yararlanamayacak.

Google, Android Auto’nun fişini çekiyor! Android 12 ile birlikte tarihe karışacak

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sesli adres tarifi, Spotify gibi müzik uygulamalarına erişim ve SMS gönderimi gibi kolaylıklar sunan Android Auto özelliği, yakın bir zamanda sona erecek. Bu özelliğin yerini Android 12 ile birlikte Google Asistan alacak ancak araçlarında Android Auto özelliğine sahip kullanıcılar, bu özellikten yararlanmaya devam edecek. Yani Android Auto özelliğine sahip bir araç kullanıyorsanız, şimdilik endişelenmeniz gereken bir şey yok.

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Google, Android Auto’nun fişini çekiyor! Android 12 ile birlikte tarihe karışacak

Android 12'nin beta versiyonuna sahip bazı Pixel kullanıcıları, Android Auto'yu kullanamadığı gerekçesiyle Google'a şikayette bulundu.

Google, Android Auto’nun fişini çekiyor! Android 12 ile birlikte tarihe karışacak

Bu şikayetlerden sonra resmi bir açıklama yapma gereği duyan şirket, Android Auto'nun sadece araçların multimedya ekranı üzerinden kullanılacağını bildirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Android Auto'yu desteklenen araçlarda kullananlar için bu deneyim ortadan kalkmış değil. Telefon deneyimini (Android Auto mobil uygulaması) kullananlar, Google Asistan sürüş moduna yönlendirilecek. Android 12'den başlayarak, Google Asistan sürüş modu, yerleşik mobil sürüş deneyimi olacak. Şu anda paylaşacağımız başka ayrıntı yok."

(Webtekno)

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