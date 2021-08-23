Google, Android Auto’nun fişini çekiyor! Android 12 ile birlikte tarihe karışacak

Bu şikayetlerden sonra resmi bir açıklama yapma gereği duyan şirket, Android Auto'nun sadece araçların multimedya ekranı üzerinden kullanılacağını bildirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Android Auto'yu desteklenen araçlarda kullananlar için bu deneyim ortadan kalkmış değil. Telefon deneyimini (Android Auto mobil uygulaması) kullananlar, Google Asistan sürüş moduna yönlendirilecek. Android 12'den başlayarak, Google Asistan sürüş modu, yerleşik mobil sürüş deneyimi olacak. Şu anda paylaşacağımız başka ayrıntı yok."
(Webtekno)