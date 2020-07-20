Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!
Bursa'da klasik otomobil meraklısı genç, gözü gibi baktığı 2 klasik aracını sıfır otomobil fiyatına satıyor. Çocukluğundan itibaren klasik otomobillere büyük merak duyan Yavuz Ünlü, çocukluk hayali olan iki aracı uzun uğraşlar sonucunda bulup almayı başardı.Biri 1983 diğeri ise 1981 model olan orijinal araçlara gözü gibi bakan genç adam bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarttı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2020
07:42
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
07:50
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