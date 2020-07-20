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Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!

'da meraklısı genç, gözü gibi baktığı 2 klasik aracını sıfır otomobil fiyatına satıyor. Çocukluğundan itibaren klasik otomobillere büyük merak duyan Yavuz Ünlü, çocukluk hayali olan iki aracı uzun uğraşlar sonucunda bulup almayı başardı.Biri 1983 diğeri ise 1981 model olan orijinal araçlara gözü gibi bakan genç adam bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 07:50
Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!

'da meraklısı genç, gözü gibi baktığı 2 klasik aracını sıfır otomobil fiyatına satıyor.

Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!


Çocukluğundan itibaren klasik otomobillere büyük merak duyan Yavuz Ünlü, çocukluk hayali olan iki aracı uzun uğraşlar sonucunda bulup almayı başardı.

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Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!

Biri 1983 diğeri ise 1981 model olan orijinal araçlara gözü gibi bakan genç adam bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarttı.

Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!

1981 model olan araç 70 bin liradan satışa çıkarken, 1983 model ise 55 bin liradan alıcısını bekliyor.

Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!

Herkesin hurdaya verdiği bu araçlar Ünlü tarafından sıfır otomobil fiyatına satılıyor.

Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!

Klasik otomobillere ayrı bir merak duyduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Bu marka otomobillere ayrı merakım var bu araçların orijinallerini bulmak çok zor.

Hurdaya verilen otomobilleri sıfır fiyatına satıyor!

Benim şu anda 5 klasik otomobilim var. Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor. 1981 model olanından piyasada bulmak neredeyse imkansız.

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